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19.09.2021 13:23
Рубрика: Власть

Явка на электронных выборах в Ярославской области превысила 90 процентов

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославской области в выборах депутатов Госдумы приняли больше 90 процентов избирателей, подавших заявку на электронное дистанционное голосование.

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По данным портала наблюдения ДЭГ, всего в список участников электронного голосования были включены 86532 жителя региона. На 12.44 были выданы 78924 бюллетеня, из них использовано: федеральный округ - 77909 бюллетеней (90,03 процента), одномандатные округа - 78168, или 90,33 процента.

По словам секретаря избирательной комиссии Ярославской области Натальи Жучковой, регион с первого дня выборов держит по электронному голосованию лидерские позиции.

- Дистанционное голосование вообще отличатся осознанностью. Если человек регистрируется на него, то скорее всего он проголосует, - поясняет Наталья Жукова. - В прошлом году на аналогичном голосовании у нас процент явки был больше 92. В этом году мы ожидаем даже больший отклик, потому что тогда были дополнительные выборы депутата Госдумы, а сегодня - основные выборы и плюс еще несколько местных избирательных кампаний.

При этом явка на очном голосовании, по данным регионального избиркома, на 10 часов утра она составляла 22,47 процента. Однако к концу дня цифра может существенно измениться.

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- Опыт прошлого года, когда впервые применялось многодневное голосование, показывает, что главным выборным днем для людей все равно остается последний - воскресенье. В прошлом году 50 процентов принявших участие в выборах пришли на избирательные участки именно в воскресенье, - говорит официальный представитель Ярославского облзбиркома.

В Ярославской области проходят выборы депутатов Государственной думы, а также в органы власти регионального и муниципального уровней: в Ростове Великом избирают депутата облдумы, в Рыбинске - главу городского округа, в Пошехонском, Некоузском и Рыбинском районах - глав сельских поселений. В Угличском районе проходят выборы депутатов муниципального Совета Головинского сельского поселения.

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