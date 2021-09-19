Явка на выборы в Москве превысила 43%

В Москве общая явка на выборы превысила 43% к середине дня в воскресенье. Об этом заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Отдельно явка на электронное голосование уже перешагнула 93%-ный барьер. На участки в то же время пришли 19% зарегистрированных избирателей. За счет онлайн-выборов общий показатель значительно превысил традиционный московский уровень и стремится к 45%. Участки закроются в 20.00 мск.

Ранее сообщалось, что явка на электронные выборы обновила рекорд в столице. В общей сложности формат электронного голосования выбрали два миллиона московских избирателей.