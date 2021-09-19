Под Ярославлем члены УИК добрались до избирателей на тракторе

В Пошехонском районе Ярославской области до голосующих члены участковой избирательной комиссии смогли добраться только на тракторе.

В избиркоме региона рассказали, что на тракторе в деревню Дорок отправились члены УИК № 1208 Пошехонского района Анастасия Саматова и Ольга Смирнова. "К избирателям добрались по бездорожью, преодолели ручей", - сообщила официальный представитель Ярославского облизбиркома Мария Федорова.

Члены УИК обеспечены средствами индивидуальной защиты: одноразовыми защитными костюмами, защитными экранами для лиц, перчатками, санитайзерами и термометрами. А для каждого избирателя они привезли индивидуальный пакет с маской, перчатками, ручкой и бюллетенями.

Благодаря сотрудникам комиссии отдать свой голос на выборах смогли несколько жителей труднодоступной деревни.