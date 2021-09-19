Политолог Марков: Голосование на дому должно сохраниться навсегда

Голосование на дому для пожилых и людей с ограниченными возможностями должно остаться как формат волеизъявления навсегда. Таким мнением в Общественном штабе по наблюдению за выборами поделился директор Института политических исследований Сергей Марков.

"Для многих людей с ограниченными возможностями, хронически больных надомное голосование - это знак того, что полноценная жизнь продолжается, - сказал Марков. - Другой вопрос, что надомное голосование необходимо тщательно контролировать".

Ранее Общественный штаб отправил мобильную группу на один из участков, где за полтора часа проголосовало более 30 "надомников". Нарушений выявлено не было, однако эксперты намерены пересмотреть регламенты этой процедуры.