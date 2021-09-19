Собянин: Москвичи проявили небывалую активность - явка составила около 50 процентов

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил всех москвичей, которые проявили небывалую активность в ходе выборов в Госдуму РФ - явка в городе составила около 50 процентов.

Выступая после окончания голосования в штабе ЕР, он рассказал: "Впервые в Москве прошло такое масштабное электронное голосование. 2 миллиона москвичей проголосовали в электронном виде. Система выдержала и такую нагрузку, и доказала свою надежность и эффективность".

Глава города поблагодарил также представителей "Единой России", которые, готовясь к выборам, пошли в каждый дом, каждый двор, знакомя горожан с планами партии. Поблагодарил наблюдателей и Общественный штаб по наблюдению за выборами за работу, проделанную ими для обеспечения честности голосования.