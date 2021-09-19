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19.09.2021 22:35
Рубрика: Культура

Определились лауреаты фестиваля "Амурская осень"

Текст: Сергей Набивачев (Амурская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 214(8565)
В Благовещенске прошла церемония закрытия XIX фестиваля кино и театра "Амурская осень", в ходе которой его победители получили 20 "золотых журавлей". В конкурсной программе в 2021 году были представлены 13 полнометражных картин, 12 антрепризных спектаклей и 28 короткометражек.

Но первой своего обладателя нашла специальная награда губернатора Амурской области Василия Орлова. За выдающийся вклад в профессию была награждена народная артистка России Нина Усатова. Этот приз изготовил амурский мастер Алексей Сидоров - тот самый, кто продолжил традицию, заложенную жителем села Марково Валерием Мельниковым, создававшим уникальные новогодние открытки на льду.

Фото: Пресс-служба Театра драмы им. Федора Волкова
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За вклад в профессию отметили и народную артистку РСФСР Зинаиду Кириенко - спецпризом мэра Благовещенска. Знаменитая актриса принимала участие еще в первой "Амурской осени". "Как я соскучилась по вашему городу! Он просто необыкновенный и такой гостеприимный! Я счастлива, спасибо!" - сказала она.

Лучшую женскую роль в короткометражках, по мнению жюри, сыграла Алена Бабенко в фильме "Преследование мусора, или Мой любимый муж", а лучшую мужскую - Сергей Колбинцев в картине "Высшие уровни". Приз за режиссуру забрал Никита Попов, снявший фильм "Оболтус". Главную награду в конкурсе короткометражек получили "Снаряды для девочки" Антона Мамыкина.

Лучшим спектаклем признана комедия "Счастье у каждого свое" режиссера Ильи Бледного. А за мужские роли в антрепризе дали двух "журавлей": Семену Стругачеву и Артуру Вахе, сыгравшим в спектакле "Фальшивая нота". Постановка "Лев зимой" принесла награды режиссеру Сергею Гинзбургу и актрисе Анне Якуниной.

Лучшая мужская роль в конкурсе полнометражных фильмов сыграна Никитой Табунщиком в фильме "Райцентр" режиссера Натальи Назаровой. Именно эта картина получила и Гран-при фестиваля.

Справка "РГ"

"Амурская осень" - единственный российский фестиваль, на котором проходит конкурс антрепризных спектаклей. Председателем жюри программы игровых полнометражных фильмов в этом году был народный артист России Андрей Соколов, жюри короткого метра возглавлял продюсер Денис Ковалевский, а конкурса антрепризы - драматург, заслуженный деятель искусств РФ Николай Коляда.

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