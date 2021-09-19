В ДФО явка на 10 часов третьего дня голосования составила 30 процентов

Центризбирком опубликовал данные по явке избирателей в регионах Дальневосточного федерального округа на 10 часов утра 19 сентября.

Едва ли не половина избирателей проголосовала в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области - 47,58 и 44,07 процента соответственно.

Практически каждый третий избиратель (30,86 процента) уже проголосовал в Республике Саха (Якутия).

В остальных регионах ДФО картина следующая: 28,62 процента - явка в Магаданской области, 27,82 процента избирателей проголосовали в Республике Бурятия, 26,92 - в Камчатском крае, 26,31 - в Амурской области, 24,29 - в Забайкалье, 24,16 - в Сахалинской области, 23,95 - в Приморье и 23,32 - в Хабаровском крае.

Напомним, избирательные участки закроются 19 сентября в 20 часов по местному времени.