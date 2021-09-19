В трех чукотских селах проголосовали 100 процентов избирателей

По состоянию на 12:00 местного времени (03:00 мск) 19 сентября в Чукотском автономном округе в голосовании на выборах депутатов Государственной думы РФ, думы Чукотского АО и муниципальных выборах приняли участие 50,51 процента избирателей.

Активнее всего голосует городской округ Эгвекинот: здесь явка составила уже 71,05 процента. На втором месте - Провиденский городской округ с показателем в 68,42 процента. На третьем - Чукотский муниципальный район: 63,24 процента избирателей уже побывали на участках для голосования.

В трех населенных пунктах ЧАО - селах Нутэпэльмен и Ванкарем в городском округе Эгвекинот и Краснено в Анадырском районе - проголосовали все граждане, имеющие право голоса.

- Третий день мы выбираем тех, кто будет представлять интересы каждого жителя округа в Государственной думе РФ, в окружной думе. Во многих районах выбирают глав, а администрации муниципалитетов - это именно та власть, которая всегда находится ближе всех к людям. Именно поэтому участвовать в выборах так важно, - заявил губернатор Чукотского АО Роман Копин, принявший сегодня участие в голосовании.