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19.09.2021 12:40
Рубрика: Культура

«Золотых журавлей» вручат сегодня в Благовещенске

Текст: Татьяна Дмитракова

В Благовещенске началась церемония закрытия XIX открытого фестиваля театра и кино "Амурская осень". В ней принимают участие Максим Аверин, Нина Усатова, Виталина Цымбалюк-Романовская, Зинаида Кириенко, Елена Максимова и деятели культуры.

На церемонии вручат награды в нескольких номинациях: за лучшую антрепризу, короткометражную ленту, полнометражный фильм, лучшую режиссуру и актерскую игру. В конкурсной программе 2021 года 13 полнометражных и 28 короткометражных картин, а также 12 антрепризных спектаклей.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Амурская осень"
В Благовещенске открылся фестиваль театра и кино "Амурская осень"

Победители и призеры получат статуэтки "золотых журавлей". Всего таких призов 20. Обладателей гран-при ждет и денежное вознаграждение: в конкурсе полнометражного кино - 150 тысяч рублей, за "короткий метр" - 50 тысяч.

"Будьте с нами! Реально и виртуально! Окунемся в Амурскую осень… и поймаем заветного журавля!" - пригласил президент фестиваля Сергей Новожилов.

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