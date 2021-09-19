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19.09.2021 16:20
Рубрика: Общество

В Нижегородской области помогли проголосовать избирателям с ОВЗ

Текст: Виктор Девицын
Для граждан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) власти региона постарались создать максимально удобные условия на избирательных участках
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На одном из них в Приокском районе приволжской столицы сегодня работала сурдопереводчик Всероссийского общества глухих Марина Сибгатулина.

Фото: Ирина Белова/РГ
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- Я переводчик русского жестового языка. Помощь сурдопереводчиков особенно необходима в сегодняшней ситуации, когда действуют ограничения в связи с пандемией. На избирательном участке все находятся в масках, а слабослышащие и глухие, как известно, привыкли читать по губам, поэтому им очень сложно понимать, что говорят их собеседники. Сурдопереводчик является связующим звеном между слышащими и слабослышащими людьми. Только на этом участке я помогла проголосовать двадцати нижегородцам, - рассказала Марина Сибгатулина.

В четырнадцати муниципальных районах Нижегородской области для инвалидов-колясочников организовано дежурство социального такси. Машина, оборудованная специальными подъемниками, довозит людей до избирательных участков.

Сегодня такой услугой воспользовалась заместитель председателя нижегородской общественной организации инвалидов "Инватур" Светлана Куполова. Она вызвала спецмашину, чтобы ее доставили на избирательный участок №2416 на улице Порт-Артурской Нижнего Новгорода.

- Когда я была маленькой, мои родители ходили на голосование и брали нас с собой - это был праздник. Я принимаю участие во всех выборах - это наша семейная традиция. Считаю необходимым активно участвовать в жизни нашего общества, нашей страны, влиять на курс и направление развития государства, на то, как будут жить люди, - сказала Светлана Куполова.

Фото: Александр Воложанин

На тех участках, где есть избиратели-инвалиды по зрению, на информационном стенде размещены материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Подготовлены трафареты крупным шрифтом к избирательным бюллетеням. На всех участках есть лупы, на лестницах и дверях размещены светоотражающие элементы.

На пяти избирательных участках - в Дзержинске, Арзамасе и в Автозаводском районе Нижнего Новгорода - используются тифломаркеры для незрячих избирателей, с помощью которых они распознают информацию в формате предварительно записанных голосовых сообщений.

На трех избирательных участках Нижнего Новгорода по согласованию с Обществом глухих работают сурдопереводчики.

Кстати

По данным избиркома Нижегородской области, на 12.00 19 сентября явка избирателей на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва в целом по области 31,96 процента (без учета дистанционного электронного голосования - ДЭГ), на выборах депутатов Законодательного собрание Нижегородской области седьмого созыва - 31,57 процента (без учета ДЭГ). Дистанционным электронным голосованием воспользовалось более 85 процентов включенных в соответствующий список избирателей.

По данным избиркома Кировской области, где также выбирают депутатов Госдумы РФ и Законодательного собрания, явка на полдень воскресенья составила 33,99 процента.

Зарубежные эксперты оценили работу нижегородского избирательного участка
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