Глава Осетии наделил Мамсурова полномочиями сенатора от республики

Избранный сегодня главой Северной Осетии Сергей Меняйло наделил полномочиями сенатора от региона в Совете Федерации Таймураза Мамсурова. Соответствующий указ Меняйло подписал сегодня, сразу после вступления в должность главы республики. Текст документа опубликовали на официальном портале органов власти Северной Осетии.

- Наделить Мамсурова Таймураза Дзамбековича полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, - говорится в Указе.

Таймураз Мамсуров был главой Северной Осетии с 2005 по 2015 год, а после этого занял кресло в Совете Федерации. Сейчас срок его полномочий истек, поэтому новый глава республики и продлил их своим указом.

Как сообщалось ранее, 19 сентября депутаты парламента Северной Осетии провели выборы нового главы региона. Им стал Сергей Меняйло, который до этого времени являлся врио руководителя республики. За Меняйло проголосовали 57 из 59 депутатов.