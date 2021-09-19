Сергей Меняйло избран главой Северной Осетии

В Северной Осетии на сессии парламента главой региона избрали Сергея Меняйло, который до этого являлся врио руководителя республики. За его кандидатуру проголосовали 57 из 59 присутствующих депутатов республиканского парламента.

По закону руководителя региона в РСО-Алания выбирают 70 депутатов местного парламента. В нынешней сессии приняли участие 59. На пост главы Северной Осетии были выдвинуты от республики и утверждены президентом России три кандидата. Это депутаты парламента СО и Медея Элдзарова, а также действующий врио главы региона Сергей Меняйло.

Он рассказал о результатах своей работы за пять месяцев на посту врио главы республики и подчеркнул, что главной проблемой региона является отсутствие системного подхода в управлении.

Сергею Меняйло 61 год, большую часть своей он посвятил службе в ВМФ. В июне 2007 года ему присвоено звание вице-адмирала, а в 2014-м, после увольнения в запас, Меняйло избрали губернатором Севастополя. Два года спустя стал полпредом президента в Сибирском федеральном округе, где он проработал пять лет. Был назначен на должность врио главы Северной Осетии в апреле этого года.