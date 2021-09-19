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19.09.2021 15:16
Рубрика: Власть

Сергей Меняйло избран главой Северной Осетии

Текст: Юрий Гень
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Северной Осетии на сессии парламента главой региона избрали Сергея Меняйло, который до этого являлся врио руководителя республики. За его кандидатуру проголосовали 57 из 59 присутствующих депутатов республиканского парламента.

Фото: Пресс-служба главы Карачаево-Черкесской Республики
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По закону руководителя региона в РСО-Алания выбирают 70 депутатов местного парламента. В нынешней сессии приняли участие 59. На пост главы Северной Осетии были выдвинуты от республики и утверждены президентом России три кандидата. Это депутаты парламента СО и Медея Элдзарова, а также действующий врио главы региона Сергей Меняйло.

Он рассказал о результатах своей работы за пять месяцев на посту врио главы республики и подчеркнул, что главной проблемой региона является отсутствие системного подхода в управлении.

Сергею Меняйло 61 год, большую часть своей он посвятил службе в ВМФ. В июне 2007 года ему присвоено звание вице-адмирала, а в 2014-м, после увольнения в запас, Меняйло избрали губернатором Севастополя. Два года спустя стал полпредом президента в Сибирском федеральном округе, где он проработал пять лет. Был назначен на должность врио главы Северной Осетии в апреле этого года.

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