Новый состав парламента Дагестана 14 октября изберет главу региона

Жители Дагестана, кроме депутатов Государственной Думы, также выбирают депутатов Народного Собрания республики. Уже новый состав депутатского корпуса изберет главу региона.

Досрочные непрямые выборы главы РД в связи с отставкой с поста предыдущего руководителя Владимира Васильева должны пройти не позднее 45 дней после избрания нового состава Народного Собрания республики.

Нового главу региона будут выбирать депутаты республиканского парламента путем тайного голосования из предложенных президентом РФ кандидатур.

Согласно постановлению Народного собрания Дагестана по итогам июньского заседания, депутатский корпус окончательно определится с кандидатурой главы республики 14 октября.

В октябре прошлого года временно исполняющим обязанности главы Дагестана был назначен Сергей Меликов. Он с 2019 года являлся сенатором от Ставропольского края, а ранее занимал пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, был первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.