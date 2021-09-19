Новый состав парламента Дагестана 14 октября изберет главу региона

Новости

На что обратить внимание в выписке ЕГРН при покупке недвижимости 17:17
Жерар Депардье проголосовал в посольстве РФ в Париже 17:16
В Осетии прошли выборы на самом высокогорном избирательном участке РФ 17:10
Эксперт отметил надежность и прозрачность онлайн-голосования 17:03
Подведены итоги первых российско-французских переговоров по шампанскому 16:56
В Москве побит рекорд явки на онлайн-голосование 16:48
Матвиенко оценила решение о выплатах 50 тысяч рублей всем блокадникам 16:31
Центральную Россию ждет аномальное похолодание со снегом 16:29
Представители России и США обсудили вопрос о вмешательстве в выборы 16:22
Явка на выборах в Подмосковье превысила 37 процентов 16:19
В Петербурге проголосовали Михаил Боярский и Лариса Луппиан 16:08
На участках в Бразилии начались выборы депутатов Госдумы 16:03
Европейские эксперты оценили выборы в России 15:37
Ученые обнаружили возможных виновников пандемии коронавируса 15:36
Сергей Меняйло избран главой Северной Осетии 15:16
Дмитрий Песков отдаст выигрыш "Миллиона призов" на благотворительность 15:12
В Роспотребнадзоре исключили новую волну коронавируса из-за штамма "мю" 15:10
Медведев проголосовал на выборах в Госдуму онлайн 15:07
Головин забил первый мяч за "Монако" в чемпионате Франции-2021/22 15:05
Политолог Марков: Голосование на дому должно сохраниться навсегда 14:54
Собянин оценил ход работ в рамках масштабной реконструкции ВДНХ 14:49
Командование США поздравило своих летчиков изображением российских Су-27 14:42
Французский политолог назвал Россию лидером цифровой демократии 14:37
Патриарх Кирилл призвал не стесняться своей веры ни перед кем 14:30
В Израиле задержаны все заключенные, бежавшие из тюрьмы строгого режима 14:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
19.09.2021 16:32
Рубрика: Власть

Новый состав парламента Дагестана 14 октября изберет главу региона

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

Жители Дагестана, кроме депутатов Государственной Думы, также выбирают депутатов Народного Собрания республики. Уже новый состав депутатского корпуса изберет главу региона.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Сергей Меняйло избран главой Северной Осетии

Досрочные непрямые выборы главы РД в связи с отставкой с поста предыдущего руководителя Владимира Васильева должны пройти не позднее 45 дней после избрания нового состава Народного Собрания республики.

Нового главу региона будут выбирать депутаты республиканского парламента путем тайного голосования из предложенных президентом РФ кандидатур.

Согласно постановлению Народного собрания Дагестана по итогам июньского заседания, депутатский корпус окончательно определится с кандидатурой главы республики 14 октября.

В октябре прошлого года временно исполняющим обязанности главы Дагестана был назначен Сергей Меликов. Он с 2019 года являлся сенатором от Ставропольского края, а ранее занимал пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, был первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

В регионах Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Байден и Макрон обсудят контракт по подлодкам для Австралии
Чижов назвал доклад ЕП вмешательством во внутренние дела России
Россия и Франция проведут переговоры из-за спора о шампанском
Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился у побережья США
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств