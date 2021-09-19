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19.09.2021 16:21
Рубрика: Общество

Прожившие в Ленинграде менее 4 месяцев блокадники получат выплаты

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей блокадникам, которые прожили в осажденном городе менее 4 месяцев.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Как сообщила администрация города, эту сумму получат люди, проживавшие в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года в течение любого срока в пределах 4 месяцев.

Выплаты будут перечислены блокадникам до 1 октября 2021 года. На эти цели из резервного фонда правительства города будет выделено свыше 107 миллионов рублей.

В сентябре этого года президент РФ подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей обладателям медали "За оборону Ленинграда" или знака "Жителю блокадного Ленинграда", проживающим в России, Латвии, Литве, Эстонии, а также на территории Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Однако те, кто провел в блокадном Ленинграде менее 4 месяцев, не имеют наград, необходимых для получения федеральной выплаты. Но в Петербурге они получают все меры соцподдержки, которые предусмотрены для обладателей знака "Жителю блокадного Ленинграда". Сегодня в городе проживает 2150 таких блокадников.

Постановление о выплатах из городского бюджета принято в связи с ограничением возможности получить оздоровительный отдых или санаторно-курортное лечение из-за пандемии, а также в связи с 80-летием открытия Дороги жизни, которое отмечается в этом году.

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