Губернатор Кубани проголосовал на выборах в родной станице

Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев в воскресенье днем принял участие в Едином дне голосования-2021. Губернатор пришел на избирательный участок в родной районной станице Динской, где он окончил школу и живет до сих пор, вместе со своей супругой Галиной.

Жители станицы, расположенной в трех десятках километров от столицы края, сегодня выбирают депутатов Госдумы и депутатов Совета Динского сельского поселения.

Глава региона, как сообщает пресс-служба администрации края, призвал всех жителей Кубани прийти на свои избирательные участки.

- Я считаю, что мы должны жить, как наши родители, бабушки и дедушки. Люди никогда не были безучастными к жизни края. Участие в выборах - это проявление ответственности за свою страну. Поэтому мы с супругой пришли на выборы и отдали свои голоса. Нам нужны новые свершения, новые результаты и победы, чтобы жизнь стала еще лучше. У нас есть это право, и для начала давайте придем на избирательные участки и проголосуем за Россию, Кубань, за будущее свое и своих детей, - сказал Вениамин Кондратьев.

Напомним, голосование в крае проходит на 2 822 участках. В списки для тайного голосования депутатов Государственной Думы РФ VIII созыва на Кубани (в одном из крупнейших по численности населения субъектов страны проживают более 6,3 миллиона человек) включено свыше 4 миллионов 278 тысяч избирателей.

По данным крайизбиркома, по состоянию на 12.00 19 сентября явка на выборах в регионе составила 49,29%.