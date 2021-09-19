Губернатор Кубани проголосовал на выборах в родной станице

Новости

В столице отремонтировали здание кордегардии Пресненской заставы 15:38
Европейские эксперты оценили выборы в России 15:37
Ученые обнаружили возможных виновников пандемии коронавируса 15:36
Сергей Меняйло избран главой Северной Осетии 15:16
Дмитрий Песков отдаст выигрыш "Миллиона призов" на благотворительность 15:12
В Роспотребнадзоре исключили новую волну коронавируса из-за штамма "мю" 15:10
Медведев проголосовал на выборах в Госдуму онлайн 15:07
Головин забил первый мяч за "Монако" в чемпионате Франции-2021/22 15:05
Политолог Марков: Голосование на дому должно сохраниться навсегда 14:54
Собянин оценил ход работ в рамках масштабной реконструкции ВДНХ 14:49
Командование США поздравило своих летчиков изображением российских Су-27 14:42
Французский политолог назвал Россию лидером цифровой демократии 14:37
Патриарх Кирилл призвал не стесняться своей веры ни перед кем 14:30
В Израиле задержаны все заключенные, бежавшие из тюрьмы строгого режима 14:25
МИД РФ: Голосование на зарубежных участках проходит спокойно 14:23
Синоптик Тишковец: В понедельник Москву ждет сильнейший за 73 года ливень 14:22
Общественный штаб: Нарушений во время голосования не зафиксировано 14:15
В США отзывают все партии препарата от курения из-за риска рака 14:08
Ресторатор Васильчук: "Миллион призов" увеличил число гостей на треть 13:51
Байден и Макрон обсудят контракт по подлодкам для Австралии 13:39
Явка на электронных выборах в Ярославской области превысила 90 процентов 13:23
Оперштаб: В Москве выявлено 2 376 новых случаев COVID-19 13:10
Памфилова: На 45 участках признаны недействительными 7465 бюллетеней 13:10
Явка избирателей на онлайн-выборы в Москве достигла 90% 12:58
Футбольный клуб из КБР пришел на выборы в полном составе 12:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
19.09.2021 14:28
Рубрика: Власть

Губернатор Кубани проголосовал на выборах в родной станице

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Кубани Фото: Пресс-служба администрации Кубани
Фото: Пресс-служба администрации Кубани

Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев в воскресенье днем принял участие в Едином дне голосования-2021. Губернатор пришел на избирательный участок в родной районной станице Динской, где он окончил школу и живет до сих пор, вместе со своей супругой Галиной.

Фото: Владимир Аносов/РГ
"Казачий маэстро" Виктор Захарченко заявил о важности голоса каждого

Жители станицы, расположенной в трех десятках километров от столицы края, сегодня выбирают депутатов Госдумы и депутатов Совета Динского сельского поселения.

Глава региона, как сообщает пресс-служба администрации края, призвал всех жителей Кубани прийти на свои избирательные участки.

- Я считаю, что мы должны жить, как наши родители, бабушки и дедушки. Люди никогда не были безучастными к жизни края. Участие в выборах - это проявление ответственности за свою страну. Поэтому мы с супругой пришли на выборы и отдали свои голоса. Нам нужны новые свершения, новые результаты и победы, чтобы жизнь стала еще лучше. У нас есть это право, и для начала давайте придем на избирательные участки и проголосуем за Россию, Кубань, за будущее свое и своих детей, - сказал Вениамин Кондратьев.

Напомним, голосование в крае проходит на 2 822 участках. В списки для тайного голосования депутатов Государственной Думы РФ VIII созыва на Кубани (в одном из крупнейших по численности населения субъектов страны проживают более 6,3 миллиона человек) включено свыше 4 миллионов 278 тысяч избирателей.

По данным крайизбиркома, по состоянию на 12.00 19 сентября явка на выборах в регионе составила 49,29%.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Байден и Макрон обсудят контракт по подлодкам для Австралии
Чижов назвал доклад ЕП вмешательством во внутренние дела России
Россия и Франция проведут переговоры из-за спора о шампанском
Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился у побережья США
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств