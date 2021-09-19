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19.09.2021 12:25
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл освятил собор Александра Невского в Волгограде

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

В Волгограде глава Русской православной церкви Кирилл провел освящение нового собора Александра Невского. Это воссоздание церкви, которую построили в Царицыне в начале прошлого века. А в 1932 году она была взорвана.

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Патриарх и другие священнослужители прошли крестным ходом вокруг храма и провели службу внутри.

Место под строительство освятили 31 января 1901 года, 22 апреля того же года в вырытый котлован поместили первый камень и закладную доску. Возведение сооружения завершили в 1915 году, затем шли отделочные работы. Для росписей использовали эскизы Виктора Васнецова. Собор стал последним собором Российской империи, построенным в византийском стиле.

Длина храма - 51 метр, ширина - 41,5, высота - 57,5. Высота креста - шесть метров.

Идея восстановить церковь появилась в 1992 году. 3 февраля 2003 года прошло освящение закладного камня. Реальное строительство же началось в 2016 году.

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