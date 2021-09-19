Патриарх Кирилл возложил цветы на Мамаевом кургане

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок и цветы к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщает пресс-служба администрации области.

Глава Русской православной церкви оставил запись в книге Почетных гостей:

"Великая битва великого Народа предопределила Великую Победу над фашизмом, освободив мир от страшного бесчеловечного плена и дав надежду на мирное будущее, наследниками которого стало и поколение, к которому принадлежу я. Земной поклон, вечная благодарность и вечная молитвенная память".

Ранее патриарх освятил восстановленный собор Александра Невского.