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19.09.2021 17:19
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл возложил цветы на Мамаевом кургане

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок и цветы к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщает пресс-служба администрации области.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
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Глава Русской православной церкви оставил запись в книге Почетных гостей:

"Великая битва великого Народа предопределила Великую Победу над фашизмом, освободив мир от страшного бесчеловечного плена и дав надежду на мирное будущее, наследниками которого стало и поколение, к которому принадлежу я. Земной поклон, вечная благодарность и вечная молитвенная память".

Ранее патриарх освятил восстановленный собор Александра Невского.

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