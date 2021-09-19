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19.09.2021 13:41
Рубрика: Происшествия

В ХМАО подняли из болота потерпевший крушение гидросамолет

Текст: Михаил Пинкус
Фото: Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры Фото: Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры
Фото: Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

В Ханты-Мансийском округе установили место падения двухмоторного гидросамолета, потерпевшего крушение неподалеку от озера Глубокое. Тела пилота и его супруги обнаружены, сообщили в воскресенье в Уральской транспортной прокуратуре.

Названа предварительная причина аварийной посадки самолета в Пулково

- На месте падения самолета в 91 километре от города Советский работает следственно-оперативная группа, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. - Тела пилота и его супруги обнаружены, судно извлечено из воды. Проводится осмотр места происшествия, допрос свидетелей, изъятие всех образцов топлива и масла, и полетной документации. Назначены необходимые судебные экспертизы.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц. Санкция этой статьи предусматривает наказание на срок до семи лет лишения свободы. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Причины катастрофы пока не установлены, отметили в прокуратуре.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Авиакатастрофы РГ-Видео

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