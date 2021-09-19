Россия и Франция проведут переговоры из-за спора о шампанском

Россия и Франция планируют обсудить российский закон о шампанском на переговорах и создать рабочую группу по этому вопросу. Об этом министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди написал в своем Twitter.

Он сообщил, что достигнута договоренность о методе работы, и что стороны обсудят разногласия вокруг российского закона о маркировке шампанского. Закон вступил в силу в июле этого года, по нему остается только понятие "российское шампанское", импортерам на контрэтикетке надо указывать, что это не шампанское, а игристое вино.

Ранее французские производители напитка приостановили его поставку в Россию, трактовав изменения как запрет на ввоз своей продукции в нашу страну. Буквально на днях Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил возобновить экспорт.

Ранее также комитет вин Шампани назвал изменения в российском законе неприемлемыми и напомнил, что термин "шампанское" связан с исторической областью во Франции.

Между тем, "Российская газета" направила запрос в Минсельхоз России с просьбой прокомментировать ситуацию.

Всего по данным российской таможенной службы в 2020 году из Франции в Россию было поставлено 670 тысяч дал игристых вин. А общий объем импорта игристых вин составил 4,7 млн дал.