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19.09.2021 09:55
Рубрика: Экономика

Россия и Франция проведут переговоры из-за спора о шампанском

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Россия и Франция планируют обсудить российский закон о шампанском на переговорах и создать рабочую группу по этому вопросу. Об этом министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди написал в своем Twitter.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Он сообщил, что достигнута договоренность о методе работы, и что стороны обсудят разногласия вокруг российского закона о маркировке шампанского. Закон вступил в силу в июле этого года, по нему остается только понятие "российское шампанское", импортерам на контрэтикетке надо указывать, что это не шампанское, а игристое вино.

Ранее французские производители напитка приостановили его поставку в Россию, трактовав изменения как запрет на ввоз своей продукции в нашу страну. Буквально на днях Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил возобновить экспорт.

Ранее также комитет вин Шампани назвал изменения в российском законе неприемлемыми и напомнил, что термин "шампанское" связан с исторической областью во Франции.

Между тем, "Российская газета" направила запрос в Минсельхоз России с просьбой прокомментировать ситуацию.

Всего по данным российской таможенной службы в 2020 году из Франции в Россию было поставлено 670 тысяч дал игристых вин. А общий объем импорта игристых вин составил 4,7 млн дал.

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