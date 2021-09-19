Сколько сезонов подряд можно ездить на зимних шинах

Перед началом зимнего сезона имеет смысл оценить состояние "липучек" или "шиповок", в которые вы планируете переобуть ваш автомобиль. На какие именно моменты следует обратить внимание, как грамотно подойти к процессу сезонной "переобувки" и чем грозит несоблюдение норм, рассказываем в этом материале "РГ".

При принятии решения о том, продолжить использовать подержанные покрышки или нет, стоит руководствоваться рекомендациями производителя, российскими нормативными актами и фактическим состоянием покрышек.

По первому вопросу - не поленитесь проштудировать официальные сайты производителей и выяснить, сколько лет отмерено продукции бренда при условии не самой активной езды и соответственно не сильного износа. Подскажем, что самый большой срок - 10 лет отмеряют своим покрышкам компании Continental, Michelin и Nokian. Соответственно, при малых пробегах можно ориентироваться как раз на декаду эксплуатации.

Тем не менее подавляющее число шинников рекомендует менять резину почти вдвое чаще - раз в 5 или шесть лет. Интересно, что это как раз соответствует требованиям российского ГОСТа (а именно - ГОСТ 4754-97), определяющего эксплуатационный срок шин легковых автомобилей в 5 лет с момента изготовления.

Подчеркнем, что речь идет именно об изготовлении, а не о дате продажи. Чтобы установить ее, изучите обозначения на боковине покрышки. В большинстве случаев такая информация содержится в овальной отформовке с четырьмя цифрами. Первые две цифры указывают здесь на порядковый номер недели в году, а две последние - на год выпуска.

Случается и такое - шины на вид совсем новые, но на самом деле они пролежали на складе несколько лет. В этом случае рассчитывать на то, что "обувка" сохранит заводские характеристики, не приходится. Такие покрышки дубеют, на протекторе и боковинах появляются микротрещины, а если хранение производилось еще и некорректно (например, шины складировались колоннами, в положении одна на другой), может возникнуть изломом бортового кольца, что является неремонтопригодным дефектом.

Помните также о том, что если шина была проколота или получила порезы и бала отремонтирована, ездить на таком колесе можно не более двух лет.

А что если водитель ездит много и очень много, проезжая в год, скажем, более 50 тысяч км? Тогда следует поменять зимнюю резину как раз-таки примерно через год эксплуатации. Для справки, зимние колеса известных европейских производителей обычно ходят не более 60 тысяч км. Российские шины отечественных брендов - до 40 тысяч км, японские - от 50 тысяч до 80 тысяч км.

Водителям, не вылезающим из-за руля, следует ориентироваться также и на остаточную глубина рисунка протектора. В случае с зимними легковыми шинами, маркированных литерами "M+S", "M&S", "M S", этот параметр должен составлять не менее 4 мм. Для сравнения: предельная глубина протектора для летней резины существенно меньше - 1,6 мм. Оно и понятно - "липучкам", да и "шиповкам", работающим по льду и снегу, нужен больший зацеп.

К слову, чтобы проверить глубину протектора, в ряде случаев не обязательно вооружаться штангель-циркулем. Современные модели резины оснащены индикаторами износа. Напомним, разновидностей индикаторов несколько, каждый производитель решает эту задачу по-своему. Чаще всего на покрышках имеются маркеры (обычно в виде бугорков - если канавка сровнялась с бугорком, шину стоит заменить). Такие выпуклости размещаются на дне канавок. В свою очередь на блоках протектора чаще применяется цветовая идентификация или цифровые обозначения. К примеру, у шин бренда Nokian именно цифры на протекторе соответствуют его остаточной глубине. Как только пропадет последняя, необходимо менять покрышку.

Интересно, что именно индикаторы износа протектора могут стать поводом для того, чтобы водитель был оштрафован за использование "лысой" резины. Штраф, к слову, составляет 500 рублей, согласно статье 12.5 ч.1 КоАП. Конечно, шансов, что ваши шины будут проверять во время остановки в пути ничтожно малы. Однако если по вашей вине произойдет авария, ваш автомобиль и в том числе колеса могут подвергнуть проверке на наличие неисправностей и несоблюдение требований с потенциально неприятными последствиями.

Однако еще хуже последствия собственно ездовые. Эксплуатация "лысой" зимней резины чревата неконтролируемыми заносами на мокром или обледенелом дорожном покрытии, увеличением тормозного пути, повышения риска аквапланирования и ухудшения курсовой устойчивости в целом. К слову, согласно статистике финских независимых компаний, 57% аварий приходятся на сильно изношенные покрышки.