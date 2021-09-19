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19.09.2021 22:45
Рубрика: В мире

Сотрудницам мэрии Кабула приказали не выходить на работу

Текст: Максим Макарычев
Сотрудницам городского муниципалитета Кабула приказали оставаться дома, разрешив работу с 20 сентября только тем из них, кого нельзя заменить мужчинами, заявил в воскресенье исполняющий обязанности мэра столицы Афганистана, подробно остановившись на последних ограничениях в отношении женщин, введенных новым правительством Талибана (движение признано террористическим и запрещено в РФ).

Исполняющий обязанности мэра Кабула Хамдулла Намони дал свою первую пресс-конференцию с момента своего назначения на должность талибами. По его словам, до захвата власти талибами в прошлом месяце чуть менее одной трети из почти 3000 городских служащих составляли женщины, и они работали во всех муниципальных департаментах. При этом, согласно последнему указу, исключения будут сделаны для женщин, которых нельзя заменить мужчинами, в том числе, для уборщиц, а также некоторых сотрудниц из конструкторских и инженерных отделов. Намони не уточнил, сколько женщин-служащих будут вынуждены оставаться дома.

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Решение не предоставить большинству муниципальных служащих-женщин вернуться на свои рабочие места, отмечают наблюдатели, является еще одним признаком того, что талибы, захватившие Кабул в прошлом месяце, навязывают гражданам Афганистана свое суровое толкование ислама, несмотря на первоначальные обещания некоторых деятелей движения, что они будут "толерантными и соблюдать права женщин". При прежнем правлении в 1990-х годах талибы запрещали девочкам и женщинам посещать школы, работать и вести общественную жизнь, отмечает Guardian.

В последние дни новое правительство "Талибана" издало несколько указов, ограничивающих права девочек и женщин. В ряде актов учащимся средних и старших классов школы предписывалось, что они не могут пока вернуться в классы, при этом мальчики в школах возобновили учебу в эти выходные. Студентки университетов были проинформированы о том, что отныне их учеба будет проходить в условиях сегрегации по признаку пола и что они должны будут соблюдать строгий исламский дресс-код. При поддержке правительства США, свергнутого талибами, учеба в университетах по большей части проводилась совместно.

Напомним, что в пятницу талибы закрыли министерство по делам женщин, заменив его министерством "пропаганды добродетели и предотвращения порока", которому поручено обеспечивать соблюдение исламских законов.

В воскресенье чуть более десятка женщин устроили акцию протеста перед зданием этого министерства в Кабуле, подняв плакаты, призывающие к участию женщин в общественной жизни. "Общество, в котором женщины не проявляют активности, мертвое общество", - гласил один из лозунгов. Акция, отметили наблюдатели, длилась около 10 минут. После короткой словесной конфронтации с охранником женщины сели в машины и уехали. Отметим, что за последние две недели представители "Талибана" силой разогнали несколько протестных акций женщин в Афганистане.

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