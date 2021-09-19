В ЦИК показали, что вбросить бюллетени в урну очень сложно

В информационном центре ЦИК в воскресенье провели эксперимент по внесению в урну для голосования пачки бюллетеней. Опыт показал, чтоб незаметно вбросить лишние бланки практически невозможно.

"У нас 60 см бюллетень почти по каждому виду выборов. Мне вчера в Московской области выдали четыре бюллетеня такой длины. Сначала я их все сложила, пыталась впихнуть, у меня не сразу получилось", - рассказала глава ЦИК Элла Памфилова, которая вчера проголосовала в Московской области.

В информцентре ЦИК установили ящик для голосования и предложили журналистам попробовать опустить туда пачку бюллетеней. Оказалось, что сделать это непросто - в ряде случаев пришлось приложить силу.

По мнению Памфиловой, немалое количество сообщений о вбросах - ошибочно. "Вбросом сейчас пытаются обозвать элементарное голосование людей, которые получают до девяти бюллетеней", - отметила она.