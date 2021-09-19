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19.09.2021 14:25
Рубрика: В мире

В Израиле задержаны все заключенные, бежавшие из тюрьмы строгого режима

Текст: Максим Макарычев

В воскресенье израильские силовики арестовали последних двух из шести палестинских заключенных, которые сбежали из израильской тюрьмы строгого режима две недели назад. В результате последнего рейда, отмечает Associated Press, был "закрыт эпизод", который выявил серьезные недостатки системы безопасности в Израиле и превратил беглецов в палестинских героев.

Фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA
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Израильские военные заявили, что двое мужчин сдались в Дженине, их родном городе на оккупированном Западном берегу. Их нашли в укрытии, обнаруженном с помощью "точной разведки". Эти лица вместе с двумя другими палестинцами, предположительно помогавшими им, были доставлены на допрос.

Палестинские СМИ сообщили о столкновениях, которые произошли в Дженине, когда израильские войска вошли в город. Однако, по словам представителя израильской полиции, двое беглецов, Мунадил Нафаят и Ихам Камамджи, были арестованы без сопротивления. В армии обороны Израиля заявили, что столкновения начались после вывода войск, жители бросали камни и коктейли Молотова в солдат, которые отвечали огнем из боевого оружия.

Всем заключенным удалось бежать из тюрьмы строгого режима на севере Израиля 6 сентября через выкопанный под санузлом туннель. Этот дерзкий побег в течение нескольких дней был главной темой выпусков новостей и вызвал резкую критику в адрес тюремной службы Израиля.

По информации местных СМИ, заключенные вырыли дыру в полу своей общей камеры, которую надзиратели не смогли обнаружить в течение нескольких месяцев, и сумели проскользнуть мимо спящего тюремного охранника, выйдя через дыру за пределами учреждения.

Фото: iStock
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Через несколько часов в Израиле началась масштабная операция по их преследованию, и первые четверо заключенных, которые также были выходцами из Дженина, были захвачены в ходе двух отдельных рейдов. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт похвалил различные израильские службы безопасности за "впечатляющую, изощренную и быструю операцию".

Палестинцы на Западном берегу и в секторе Газа отпраздновали побег и провели демонстрации в поддержку заключенных, которых в Израиле считают террористами. Четверо из них отбывают пожизненное заключение, а еще один Закария Зубейди, является одним из лидеров группировки "Фатх" президента Махмуда Аббаса.

Адвокаты Зубейди и Мохаммеда Араде, которые были задержаны вместе с ними на прошлой неделе, заявили, что их клиенты были жестоко избиты после ареста. Служба внутренней безопасности Израиля "Шин Бет" заявила, что допросы проводятся в соответствии с законом. Постановление Верховного суда Израиля 1999 года запрещает пытки заключенных.

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