В Минцифры заявили о готовности масштабировать систему ДЭГ на всю страну

Минцифры технически готово масштабировать систему дистанционного электронного голосования на всю страну, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

Он рассказал, что в регионах, которые стали пилотными, голосование прошло успешно и без каких-то технических проблем, хотя атаки на систему фиксировали ежедневно.

В этом году голосование на выборах в Госдуму проходило в течение трех дней - с 17 по 19 сентября, а также в некоторых регионах выбирали губернаторов и членов местных парламентов. В Мурманской, Курской, Ярославской, Ростовской и Нижегородской областях, а также в Москве и Севастополе, было доступно дистанционное голосование по предварительной регистрации.

Как отметил Шадаев, количество граждан, решивших воспользоваться этой формой голосования, показало ее востребованность. Так, в шести регионах, за исключением Москвы, в электронном голосовании поучаствовали примерно 635 тысяч человек.

" Я считаю, что это очень хороший результат, поэтому, конечно, да. Технически мы готовы, дальше - вопрос политических решений, готовности избирательных комиссий", - сказал министр в эфире телеканала "Россия-24".