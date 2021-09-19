В результате извержения вулкана на Канарских островах никто не пострадал

Власти автономного сообщества Канарские острова сообщили, что на данный момент сведений о пострадавших в результате извержения вулкана на острове Ла Палма, произошедшего в воскресенье, нет. Население острова и туристы были оповещены о необходимости эвакуации сразу после начала извержения. Служба здравоохранения Канарских островов предоставила необходимые ресурсы и медицинское оборудование для оказания помощи находящимся на острове людям.

Как уточняет испанский портал Alerta Zeta, в настоящий момент медицинские бригады оказывают помощь примерно 50 инвалидам, ранее эвакуированным из опасных районов. Извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось в воскресенье. Этому предшествовала бурная сейсмическая активность в регионе - за последнюю неделю на Ла Палме было зафиксировано более 21 тысячи подземных толчков.

Испанские телеканалы и находящиеся в настоящий момент на острове очевидцы публикуют в социальных сетях кадры последствий извержения вулкана. На них можно видеть, что внушительные потоки лавы перерезали несколько асфальтированных дорог на острове, а также поглотили несколько домов и других строений.