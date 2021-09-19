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19.09.2021 22:19
Рубрика: В мире

В результате падения военного самолета в США пострадали только летчики

Текст: Алексей Чуриков

В результате падения военного учебно-тренировочного самолета в американском городке Лейк Уорт, штат Техас, пострадали только два пилота. По данным полицейских и пожарных служб города, несмотря на то, что при падении самолет серьезно повредил два жилых дома, никто на земле не пострадал.

Фото: Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры
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Начальник местной пожарно-спасательной службы Райан Артур сообщил, что один из пилотов "находится в критическом состоянии" и был доставлен в Мемориальную больницу Паркленда в Далласе. Второй пилот, чье состояние оценивается как удовлетворительное, был доставлен в местную городскую больницу.

Очевидцы происшествия рассказали в эфире телеканала NBC 5, что видели как летчики катапультировались. Приземление одного из них прошло более или менее благополучно, спасательные службы обнаружили его на открытой местности. А вот второму повезло меньше - он запутался в проводах линии электропередачи.

"Я ехала в своей машине по дороге номер 199, прямо перед магазином пончиков, когда пилот запутался в проводах линии электропередачи. Я услышала громкий взрыв, и в машину попали обломки", - рассказала NBC 5 очевидец Кара Кэмп.

Учебно-тренировочный самолет упал примерно в двух километрах к северу от Объединенной резервной базы ВМС Форт-Уэрт. Но на данный момент неизвестно, был ли он приписан именно к этой базе или нет. Также на данный момент нет официальных комментариев о возможных причинах авиакатастрофы.

В мире США Авиакатастрофы

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