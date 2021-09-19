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19.09.2021 08:00
Рубрика: Власть

В России проходит третий день голосования

Текст: Дмитрий Гончарук
В России продолжается голосование на выборах разного уровня. Избирательные участки на Чукотке открылись для избирателей, когда в Москве было еще 23.00 субботы. Россиянам предстоит решить судьбу 31 тысячи мандатов, ведь помимо думской кампании проходят прямые выборы глав девяти регионов, а в 39 выбирают новые составы законодательных собраний.

По данным Центральной избирательной комиссии, во второй день голосования на выборах депутатов Госдумы явка увеличилась до 31,51%. Почти 96 тысяч избирательных участков будут открыты с 8:00 до 20:00. Последними традиционно закроются участки в Калининградской области (21.00 мск). В списки избирателей внесено более 108 миллионов человек. По информации Центризбиркома, граждане получают до девяти бюллетеней в зависимости от того, где голосуют.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Памфилова: Надеемся, что выборы пройдут достойно

Жители семи регионов могут проголосовать дистанционно. Это Москва, Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области. Всего в списки электронного голосования внесены 2,65 млн человек. Проголосовать по месту нахождения с помощью технологии "мобильный избиратель" выразили желание более 3,5 миллиона человек.

Предварительные итоги голосования на думских выборах планируется огласить в полдень 20 сентября. В них участвует 14 партий: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров (именно в таком порядке партии перечислены в бюллетене). Всего в федеральной кампании участвуют 5832 кандидата. Таким образом, на одно место в Госдуме претендуют 13 человек.

Второй день голосования прошел почти без серьезных нарушений. Недействительными признаны 6,2 тыс. бюллетеней в пяти регионах. ЦИК получил 137 жалоб на принуждение к участию в голосовании, они будут рассмотрены после выборов, сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

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