Американский диетолог рассказала, какие орехи снимают воспаление

Орехи считаются одним из самых полезных продуктов. Они содержат вещества, которые можно использовать, чтобы помочь своему организму справиться с различными недугами.

Диетолог из США Тамара Сэмюэлс утверждает, что употребление грецких орехов способствует снижению уровня воспаления.

Таким эффектом обладает не только этот вид орехов. Многие из них влияют на воспаление. Например, миндаль. Это происходит благодаря высокому содержанию антиоксидантов, которые замедляют окислительные процессы.

Но лучшими считаются все-таки грецкие орехи. Как сообщает Eat This, Not That, они богаты витамином Е, флавоноидами, альфа-линоленовой кислотой и омега-3. В их состав входят также дубильные вещества и фенольные кислоты.

По мнению Тамары Сэмюэлс, если включать в свой ежедневный рацион грецкие орехи, это уменьшит воспаление.

Как писала РГ, эти орехи помогают и снизить вес. У тех, кто их употребляет их каждый день, снижается холестерин.