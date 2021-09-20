Компания Apple сделала доступной для загрузки iOS 15 - новейшую операционную систему для iPhone.

Установить ее можно на все смартфоны компании, начиная с выпущенных в 2015 году моделей iPhone 6s и более новые, включая iPhone SE первого поколения.

В iOS 15 были обновлены браузер Safari, приложение "Фото", появились новые виджеты и возможности поиска Spotlight, теги в "Заметках", функция перетягивания изображений из одного приложения в другое.

Также были обновлены приложения "Погода", и "Здоровье" (теперь можно следить за изменением показателей здоровья и оценивать их улучшение или ухудшение, а также добавлять данные о вакцинации и анализах), добавились новые функции "Карт", а приложение Wallet позволяет открывать умные замки не только в автомобилях, но и дома, в офисе или в отеле.

Видеосвязь FaceTime поддерживает портретный режим, объемный звук и отсечение фоновых шумов, а режим "Фокусирование" позволяет автоматически фильтровать уведомления в зависимости от того, чем занят пользователь.