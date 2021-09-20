Битопливный Renault Logan скоро появится в России

В Тольятти наладят мелкосерийную сборку битопливной версии Renault Logan, способной потреблять как бензин, так и сжатый природный газ (метан). За выпуск новой модификации возьмется компания "АТС-Авто", которая с 2017-го выступает партнером АвтоВАЗа по выпуску битопливной Lada Vesta CNG.

Как пишет Дром.ру со ссылкой на главу "АТС-Авто" Алексея Сучкова, продажи работающего на метане "Логана" стартуют в России в ноябре 2021 года, в настоящее время модификация проходит сертификационные испытания. Модели присвоят собственный бренд АТС и числовой индекс.

Комплект газобаллонного оборудования разработан силами тольяттинской фирмы, продавать битопливный Logan планируют через российскую сбытовую сеть Renault, причем на автомобиль продолжит действовать гарантия французской компании.

Метановые Logan будут выпускать по уже отработанной схеме переоборудования полностью стандартных бензиновых машин, благо бюджетные Renault производит тоже АвтоВАЗ.

В Тольятти показали прототип битопливного Renault Logan, основой для него послужила модификация с 16-клапанным 1,6-литровым мотором мощностью 113 л.с. и 5-ступенчатой МКП. Предполагается, что новая версия заинтересует в первую очередь корпоративных покупателей и таксистов.

Метан не следует путать со сжиженным нефтяным газом (пропан-бутан). Средняя цена метана сейчас в России составляет около 19,95 рублей за кубометр, а пропан-бутана - около 35 рублей за литр.