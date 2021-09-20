Блогер разобрал Skoda Octavia: поклонникам VAG не понравится

На обзоре у "Клубного сервиса" оказался лифтбек Skoda Octavia последнего поколения в предтоповой комплектации. Несмотря на это у автомобиля есть спорные моменты по шумоизоляции, подвеске и антикору.

После рассмотрения внешнего и внутреннего убранства в собранном виде начался обзор Octavia после препарации. Так, Илья Свиридов обратил внимание на герметик в районе стойки лобового стекла, который положен и размят крайне непрофессионально. Чуть лучше картина обработки швов составом в багажном отделении, но и она оставляет желать лучшего.

Виброизоляции в Skoda Octavia практически нет. В передней части применён "его ворсейшество" войлок, а в задней раскиданы небольшие листы "шумки".

Силовой агрегат критике не подвергся, так как мотор 1.4 TSI проверенный временем - он ставится на продукцию VAG уже давно, а "робот" DSG в этом случае уступил место классическому "автомату" Aisin с восемью передачами.

Однако конструкция задней подвески может вызвать недоумение - это простая балка, которая напрямую влияет на комфорт и управляемость. Разумеется, балка по этим параметрам уступает многорычажке, предлагающуюся на конкурентах из Японии и Кореи.

Что касается днища Skoda Octavia (A8), то оно укрыто пластиковыми экранами, по периметру которых нанесён антикор, но под ними - только грунт.

Напомним, выпуск Skoda Octavia для российского рынка организован на мощностях завода в Нижнем Новгороде. Цены на модель стартуют от 1 542 000 рублей.