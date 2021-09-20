Bloomberg назвало дату возвращения к обычной допандемийной жизни

В мире уже использованы свыше 5,95 миллиарда доз вакцин от коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои подсчеты по информации в 184 странах.

В среднем в день вводят 33,1 миллиона доз вакцин, сейчас привиты 38,7% населения планеты. Если вакцинация продолжится в том же темпе, то через полгода вакцинировано будет 75% людей - этого, как считают эксперты, будет достаточно для возвращения к привычной жизни, которая была до пандемии. Однако, как отмечает агентство, вакцинация идет неравномерно - в странах с высоким уровнем доходов она проходит в 20 раз быстрее, чем в бедных. Так, до марта 2021 года некоторые африканские страны вообще не имели вакцин. На сегодняшний день в Конго и Йемене прививки получили менее 0,1% населения, тогда как, например, в Испании полный цикл вакцинации прошли 77% населения, а в США - более 54%.

В России, по оценкам издания, полностью вакцинировались 27,6% населения, а всего введено 87,8 доз препаратов. Напомним, что во всех российских регионах можно пройти бесплатную вакцинацию. Сейчас в стране зарегистрированы пять вакцин. Как сообщали в Минздраве, к середине сентября два компонента вакцины получил, по последним данным, 41 миллион россиян, еще 6,5 миллиона поставили первую прививку.

С начала пандемии, по данным Университета Джонса Хопкинса, заразились коронавирусом свыше 228 миллионов человек, количество погибших превышает 4,69 миллиона.