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20.09.2021 20:01
Рубрика: Экономика

ЦБ: Впервые с начала года выросли срочные вклады

Текст: Анастасия Алексеевских
Впервые с начала 2020 года, за исключением сезонного прироста в декабре, выросли срочные вклады. При этом текущие счета физических лиц, хотя и были поддержаны социальными выплатами, сократились из-за сезонных трат. Это следует из отчета о развитии банковского сектора в августе 2021 года, подготовленного ЦБ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как указал Банк России, средства населения немного выросли (+45 млрд рублей, или 0,1%).

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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"При этом впервые с начала года произошел приток средств на срочные вклады (+103 млрд рублей, или 0,5%), тогда как текущие счета сократились ( 58 млрд рублей, или 0,5%), - подчеркнул регулятор. - Рост срочных средств, вероятно, связан в том числе с продолжающимся ростом депозитных ставок - так, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла 6,17% в третьей декаде августа, увеличившись на 0,6 п.п. с третьей декады июля. А вот сокращение средств на текущих счетах, вероятно, было бы больше (с учетом сезонных "школьных" и "отпускных" расходов), если бы не перечисленные 200 млрд рублей социальных выплат семьям с детьми школьного возраста".

В документе отмечается, что в сентябре были произведены дополнительные выплаты в рамках мер социальной поддержки пенсионеров (около 0,5 трлн рублей), что также должно положительно сказаться на динамике средств населения.

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