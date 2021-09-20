ЦБ: Впервые с начала года выросли срочные вклады

Как указал Банк России, средства населения немного выросли (+45 млрд рублей, или 0,1%).
"При этом впервые с начала года произошел приток средств на срочные вклады (+103 млрд рублей, или 0,5%), тогда как текущие счета сократились ( 58 млрд рублей, или 0,5%), - подчеркнул регулятор. - Рост срочных средств, вероятно, связан в том числе с продолжающимся ростом депозитных ставок - так, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла 6,17% в третьей декаде августа, увеличившись на 0,6 п.п. с третьей декады июля. А вот сокращение средств на текущих счетах, вероятно, было бы больше (с учетом сезонных "школьных" и "отпускных" расходов), если бы не перечисленные 200 млрд рублей социальных выплат семьям с детьми школьного возраста".
В документе отмечается, что в сентябре были произведены дополнительные выплаты в рамках мер социальной поддержки пенсионеров (около 0,5 трлн рублей), что также должно положительно сказаться на динамике средств населения.