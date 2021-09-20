Чем опасны ржавые болты на колесах

Требования к креплениям колес прописаны в ПДД: если вкратце, то они должны быть в идеальном состоянии. Однако рано или поздно ржавчина появляется на болтах, гайках и внутренней поверхности ступицы.

Чаще всего коррозия нападает на крепления после тюнинга. Например, автовладелец решил сменить штатные диски на легкосплавные. Старые болты приходится отложить в сторону, поскольку для новых дисков нужна более длинная ножка. Как правило, выбор делается в пользу экономного варианта крепления с малой коррозийной стойкостью.

Зачастую такие болты еще и не идеально подходят по резьбе к немецким или корейским ступицам, пишет aif.ru. В результате крепление ослабевает.

Вибрация на дорогах усиливает небольшие люфты, из-за чего и без того неплотно закрепленное колесо может сорваться. Есть правило: хотя бы раз в месяц болты на нештатных колесах нужно проверять. Особенно после езды по грунтовым дорогам и пересеченной местности.

Но главная проблема дешевых болтов - отсутствие качественной антикоррозийной обработки, которая есть на заводских колесах. Ржавчина может сгубить болты за несколько лет. Если головка отвалится, то удалить шпильку можно будет лишь высверливанием.

Еще одна причина появления ржавчины - это гальваническая реакция. Засоренные отверстия в ступице механики пытаются реанимировать с использованием так называемой медной смазки. Однако если ее нанести на сталь или алюминий, то коррозийные процессы усилятся.

Болт, затянутый намертво с помощью медной смазки, может за несколько месяцев закиснуть так, что при откручивании попросту отломится. Из-за гальванической реакции ржавчина поражает и литые диски, поэтому смазка, имеющая в составе медный порошок, может применяться далеко не везде.

Закисшие гайки автовладельцы пытаются срубить зубилом. Отломившие ножки - высверливают. А иногда дело доходит до полной смены ступицы.

Лучший способ избежать преждевременной ржавчины на креплениях - это использовать штатные диски и болты. Производитель закладывает их срок службы не менее десяти лет.