Чистая прибыль российских банков идет на рекорд

С января по август российские банки получили 1,7 триллиона рублей чистой прибыли - почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в материалах Центробанка "О развитии банковского сектора РФ в августе 2021 года".

За август чистая прибыль банков составила 244 миллиарда рублей, что на 7% выше показателя июля. При этом 85% прибыли получено системно значимыми организациями, а прибыльных банков стало на десять больше - по итогам августа их 259 против 249 в июле.

Согласно прогнозу ЦБ, по итогам года чистая прибыль российских банков может достичь рекордной отметки в 2,5 триллиона рублей.

Также стало известно, что в августе после небольшого июльского замедления вновь ускорилось розничное кредитование. По данным ЦБ, стабильным остается ипотечный рынок - в августе отмечено незначительное снижение по отношению к июлю.