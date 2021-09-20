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20.09.2021 23:17
Рубрика: Экономика

Чистая прибыль российских банков идет на рекорд

Текст: Евгения Думанская

С января по август российские банки получили 1,7 триллиона рублей чистой прибыли - почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в материалах Центробанка "О развитии банковского сектора РФ в августе 2021 года".

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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За август чистая прибыль банков составила 244 миллиарда рублей, что на 7% выше показателя июля. При этом 85% прибыли получено системно значимыми организациями, а прибыльных банков стало на десять больше - по итогам августа их 259 против 249 в июле.

Согласно прогнозу ЦБ, по итогам года чистая прибыль российских банков может достичь рекордной отметки в 2,5 триллиона рублей.

Также стало известно, что в августе после небольшого июльского замедления вновь ускорилось розничное кредитование. По данным ЦБ, стабильным остается ипотечный рынок - в августе отмечено незначительное снижение по отношению к июлю.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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