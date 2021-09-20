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20.09.2021 17:04
Рубрика: Легковые авто

Десятки миллионов машин с подушками Takata опять под угрозой

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Более 30 миллионов автомобилей, произведенных с 2001 до 2019 года, могут попасть под новую отзывную кампанию для ремонта системы подушек безопасности Takata. В отношении такого количества машин Национального агентства дорожной безопасности США (NHTSA) вновь начало расследование.

Фото: tesla.com
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Новой причиной внимания регулятора к подушкам Takata стало подозрение на разрушение целостности оболочки пиропатрона от длительного воздействия перепадов температур и влажности. Оценка потенциальной опасности займет еще некоторое время.

"Мы затребуем всю полноту информации о процессе производства устройства и соберем больше данных о состоянии устройства на автомобилях в процессе эксплуатации", - сообщает пресс-служба NHTSA.

Под расследование попадут автомобили производства компаний Toyota, Honda, Nissan, Subaru, Mazda, Ford, General Motors, Chrysler, BMW, Daimler AG, Porsche, Jaguar Land Rover, Ferrari, Tesla и других.

Напомним, глобальный скандал с Takata прогремел в 2016-2017 годах. Подушки безопасности этой фирмы некорректно срабатывали и разбрасывали мелкие фрагменты, что привело к 28 смертям и к более чем 400 случаям травм. По всему миру для замены дефектных компонентов было отозвано более 100 млн машин - это крупнейшая в истории сервисная кампания, касающаяся систем безопасности авто. Из-за скандала Takata обанкротилась, ее активы в 2017 году выкупила китайская корпорация Key Safety Systems.