Диетолог призвала отказаться от пяти продуктов, чтобы продлить жизнь

Пища, подвергшаяся глубокой переработке, зачастую содержит очень много калорий. А вот клетчатки и других полезных веществ в ней недостаточно.

Диетолог Кэтрин Зерацки из США рассказала, что красное мясо, подвергшееся переработке, и полуфабрикаты, жареная еда, сладости и алкоголь негативно влияют на состояние здоровья и сокращают жизнь. Если человек заботится о себе, надо подумать и о том, чтобы не покупать хлеб в магазине.

Как сообщает Eat This, Not That, еда, содержащая большой процент насыщенных жиров, а также продукты, в которых добавлен сахар, тоже не способствуют долгожительству.

Кэтрин Зерацки посоветовала употреблять продукты с минимальной переработкой.

Из-за обработанных продуктов сложно похудеть. Жир на животе "не уходит", даже несмотря на физические упражнения, потому что человек продолжает есть такую пищу. Об этом ранее писала РГ.