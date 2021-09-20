Эксперт объяснил, насколько опасен вирус RSV и как от него защититься

Насколько опасен этот вирус, велика ли угроза попадания его в Россию, и как защититься от этой инфекции, "Российской газете" рассказал заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган.

- С начала пандемии новой коронавирусной инфекции общественная деятельность была ограничена во всем мире. Были введены и затем усилены меры инфекционного контроля, включая мытье рук, ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Эти меры значительно снизили распространенность острых респираторных вирусных инфекций, отличных от COVID-19, таких как грипп, респираторно-синцитиальная вирусная инфекция (RSV) и других.

До эпохи ковида вирус RSV являлся повсеместно распространенным возбудителем, он был причиной эпидемий острых респираторных заболеваний по всему миру. Для этой инфекции характерна сезонность, которая зависит от географической зоны. В регионах с умеренным климатом заболевание в основном наблюдается в холодное время года. Основные пути передачи RSV инфекции - воздушно-капельный и контактный. Этот вирус отличается высокой контагиозностью и нередко является причиной обширных вспышек в отделениях новорожденных, в детских коллективах. Также бывают вспышки этой инфекции среди госпитализированных взрослых людей и в домах престарелых.

В развитых странах RSV диагностируется у 18-33% госпитализированных детей с инфекциями нижних дыхательных путей. Чаще всего эта инфекция у детей и взрослых проявляется симптомами заболеваний верхних дыхательных путей в форме ринита, фарингита, ларингита. Более тяжелое течение характерно для детей грудного возраста. У детей раннего возраста, нуждающихся в госпитализации, инфекция проявляется острым бронхиолитом и пневмонией. Иногда может принимать опасное для жизни течение у недоношенных детей, у детей с врожденной бронхолегочной дисплазией, у детей с тяжелыми врожденными пороками сердца. При тяжелом протекании этой инфекции требуются дополнительная кислородная поддержка и, в ряде случаев, искусственная вентиляции легких.

Очевидно, что пандемия COVID-19 нарушила характерную для RSV сезонность. Поставленный в трудные условия необходимости выживания вирус способен приспособиться и вновь заявить о себе, воспользовавшись снижением за время затишья количества людей, имеющих к нему иммунитет.

Вспышка RSV, возникшая сейчас в ряде стран, может произойти и в России, что увеличит и без того высокую нагрузку на систему здравоохранения и вызовет серьезные дополнительные проблемы на фоне продолжающейся пандемии.

Попытки создания безопасной и эффективной вакцины против этой инфекции не увенчались успехом. Поэтому для профилактики заражения очень важно соблюдать гигиенические правила. Помимо передачи воздушно-капельным путем, RSV с большей вероятностью, чем ковид, передается контактным способом. Поэтому, кроме ношения масок, очень важна надлежащая гигиена рук. Это не всегда легко сделать с маленькими детьми, поэтому родителям следует проявлять бдительность. Кроме того, поскольку этот вирус может какое-то время существовать на окружающих предметах, очень важно держать в чистоте и протирать игрушки и другие обычные вещи, с которыми контактируют дети. Мыть теплой водой с мылом и протирать дезинфицирующими средствами - хороший способ содержать эти поверхности и предметы в чистоте.

Поскольку RSV и COVID-19 имеют схожие симптомы, отличить их можно только с помощью ПЦР-тестирования.