Эксперт объяснил, насколько опасен вирус RSV и как от него защититься

Новости

Макрон отменил визит в Берн из-за желания Швейцарии купить у США F-35 03:53
Франция отменила встречу своего главы минобороны с британским коллегой 03:48
Комиссия Госдумы попросит прокуратуру признать нежелательными свыше 20 НПО 03:28
Пушков предрек углубление "трещин" в НАТО из-за создания AUKUS 02:46
Главный инфекционист США рассказал, как снизить смертность от COVID-19 02:30
Памфилова назвала "уткой" сообщения о переносе подведения итогов выборов 02:10
Видео: В Париже канатоходец прошел по тросу 670 метров от Эйфелевой башни 01:53
В Москве на участках и в Сети не было серьезных нарушений на выборах 01:53
Вильфанд: В центр европейской части России тепло вернется 24 сентября 01:40
Впервые в Москве готовятся к открытию сразу десять станций 01:24
На Канарских островах 5 тысяч человек эвакуированы из-за извержения вулкана 01:19
Месси не пожал руку главному тренеру "ПСЖ" после замены 00:37
Памфилова доложит Путину о прошедших выборах 00:26
Фракция "Единой России" обновится наполовину по итогам выборов 00:01
"Единая Россия" лидирует в 179 одномандатных округах 19.09.2021
Володин набирает 77,96% голосов на выборах в Госдуму 19.09.2021
Глава Минцифры: Атаки на онлайн-голосование РФ шли из США, ФРГ, КНДР 19.09.2021
Матвиенко: 20 сенаторов может смениться по итогам выборов в регионах 19.09.2021
Собянин: Москвичи проявили небывалую активность - явка составила около 50 процентов 19.09.2021
Турчак поздравил сторонников "Единой России" с чистой и честной победой 19.09.2021
Матвиенко: ЦИК не "заметает под ковер" нарушения 19.09.2021
По результатам онлайн-голосования в 6 регионах ЕР набрала 54,25% 19.09.2021
Матвиенко: Выборы доказали эффективность избирательного законодательства РФ 19.09.2021
В результате падения военного самолета в США пострадали только летчики 19.09.2021
Хинштейн: "Единая Россия" обязательно исполнит все обязательства 19.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
20.09.2021 03:00
Рубрика: Общество

Эксперт объяснил, насколько опасен вирус RSV и как от него защититься

Текст: Ирина Невинная
Ряд зарубежных СМИ, включая и ВВС, сообщили о распространении сразу в четырех странах - США, Швейцарии, Японии и Великобритании - респираторно-синцитиального вируса (RSV). Вирус поражает детей разных возрастов, в том числе первых месяцев жизни (реже - взрослых), и в ряде случаев заболевание протекает тяжело и требует интенсивной терапии.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Насколько опасен этот вирус, велика ли угроза попадания его в Россию, и как защититься от этой инфекции, "Российской газете" рассказал заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган.

Фото: iStock
Ученые обнаружили возможных виновников пандемии коронавируса

- С начала пандемии новой коронавирусной инфекции общественная деятельность была ограничена во всем мире. Были введены и затем усилены меры инфекционного контроля, включая мытье рук, ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Эти меры значительно снизили распространенность острых респираторных вирусных инфекций, отличных от COVID-19, таких как грипп, респираторно-синцитиальная вирусная инфекция (RSV) и других.

До эпохи ковида вирус RSV являлся повсеместно распространенным возбудителем, он был причиной эпидемий острых респираторных заболеваний по всему миру. Для этой инфекции характерна сезонность, которая зависит от географической зоны. В регионах с умеренным климатом заболевание в основном наблюдается в холодное время года. Основные пути передачи RSV инфекции - воздушно-капельный и контактный. Этот вирус отличается высокой контагиозностью и нередко является причиной обширных вспышек в отделениях новорожденных, в детских коллективах. Также бывают вспышки этой инфекции среди госпитализированных взрослых людей и в домах престарелых.

В развитых странах RSV диагностируется у 18-33% госпитализированных детей с инфекциями нижних дыхательных путей. Чаще всего эта инфекция у детей и взрослых проявляется симптомами заболеваний верхних дыхательных путей в форме ринита, фарингита, ларингита. Более тяжелое течение характерно для детей грудного возраста. У детей раннего возраста, нуждающихся в госпитализации, инфекция проявляется острым бронхиолитом и пневмонией. Иногда может принимать опасное для жизни течение у недоношенных детей, у детей с врожденной бронхолегочной дисплазией, у детей с тяжелыми врожденными пороками сердца. При тяжелом протекании этой инфекции требуются дополнительная кислородная поддержка и, в ряде случаев, искусственная вентиляции легких.

Очевидно, что пандемия COVID-19 нарушила характерную для RSV сезонность. Поставленный в трудные условия необходимости выживания вирус способен приспособиться и вновь заявить о себе, воспользовавшись снижением за время затишья количества людей, имеющих к нему иммунитет.

Вспышка RSV, возникшая сейчас в ряде стран, может произойти и в России, что увеличит и без того высокую нагрузку на систему здравоохранения и вызовет серьезные дополнительные проблемы на фоне продолжающейся пандемии.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
Профессор Петр Чумаков рассказал, кому не страшен коронавирус

Попытки создания безопасной и эффективной вакцины против этой инфекции не увенчались успехом. Поэтому для профилактики заражения очень важно соблюдать гигиенические правила. Помимо передачи воздушно-капельным путем, RSV с большей вероятностью, чем ковид, передается контактным способом. Поэтому, кроме ношения масок, очень важна надлежащая гигиена рук. Это не всегда легко сделать с маленькими детьми, поэтому родителям следует проявлять бдительность. Кроме того, поскольку этот вирус может какое-то время существовать на окружающих предметах, очень важно держать в чистоте и протирать игрушки и другие обычные вещи, с которыми контактируют дети. Мыть теплой водой с мылом и протирать дезинфицирующими средствами - хороший способ содержать эти поверхности и предметы в чистоте.

Поскольку RSV и COVID-19 имеют схожие симптомы, отличить их можно только с помощью ПЦР-тестирования.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Пушков предрек углубление "трещин" в НАТО из-за создания AUKUS
В результате падения военного самолета в США пострадали только летчики
Профессор Петр Чумаков рассказал, кому не страшен коронавирус
Вильфанд: В центр европейской части России тепло вернется 24 сентября
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Верховный суд разъяснил порядок пересчета алиментов