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20.09.2021 20:45
Рубрика: Экономика

Эксперт: Россия может стать "зеленой" энергетической державой

Текст: Евгения Думанская
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Россия при глобальном переходе к низкоуглеродной экономике может сохранить статус энергетической державы, но уже "зеленой", считает директор "Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов" НИУ ВШЭ Георгий Сафонов.

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По его мнению, энергопереход может привести к росту мировой экономики и улучшить благосостояние населения, причем, при затратах всего в 1% ВВП в год, но России нужно задействовать "спящий" потенциал повышения энергоэффективности. Были разработаны несколько сценариев по декарбонизации к 2050 году, которые показали, что нужно задействовать не только меры в энергетической отрасли, но и другие возможности по снижению воздействия на климат.

Как считает Сафонов, остается незадействованным потенциал энергоэффективности, при этом в России существуют технологии, позволяющие использовать геотермальную, солнечную, ветровую, приливную энергии. Например, только в районе западного побережья Камчатки можно установить электростанции, способные давать почти половину всей энергомощности в РФ.

Он рассказал в беседе с ТАСС, что, по оценкам Энергетического института им. Кржижановского, потенциал возобновляемых источников энергии в России превышает в 25 раз ежегодный объем производства первичной энергии, но пока составляет небольшой процент выработки.

Глава правительства Михаил Мишустин во время совещания в понедельник поручил к концу года утвердить план по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу.

Экономика Отрасли Энергетика Общество Экология Наука и образование Высшая школа экономики

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