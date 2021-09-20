Эксперты рассказали, как правильно выбрать зимние шины

Весна и осень - особенные сезоны для автомобилистов, когда каждый владелец автомобиля сталкивается со сменой шин. Но если летнюю резину выбрать обычно не составляет труда, то определиться с зимней чуть сложнее. При этом от ее качества и надежности в снежную или дождливую погоду зависит безопасность всех участников дорожного движения. Торопиться с заменой резины не стоит - температура на улице пока не остановилась на отметке ниже +5℃, но заранее определиться и быть готовыми к сезонной переобувке уже можно. Эксперты СберАвто рассказали российским автолюбителям, как правильно подобрать зимнюю резину для своего автомобиля.

Оцениваем состояние шин

Перед началом сезона важно определиться с тем, будете ли вы приобретать новый комплект зимней резины или воспользуетесь уже имеющимся с прошлых сезонов. Внимательно осмотрите свои шины - положение при хранении, влажность, температура и другие факторы могли повлиять на их эксплуатационные свойства и внешний вид.

Шины, хранящиеся не на дисках, особенно подвержены деформации. Затем замерьте остаточную глубину протектора: предельно допустимое значение для легкового авто зимой - 4 мм (а летом - 1,6 мм). Оцените равномерность износа шин, изучите их на наличие вздутий или порезов боковин - шины с этими дефектами использовать нельзя.

Если вы примете решение использовать имеющиеся шины, а не приобретать новые, при замене резины шины передней и задней оси лучше будет поменять местами - такой подход способствует равномерному износу (поэтому при подготовке покрышек к хранению их следует подписать - "передняя / задняя ось, левая / правая шина"). Помните, что менять изношенные шины следует только парами, поскольку устанавливать шины с разным рисунком протектора или значительно различающейся степенью износа на одной оси опасно. При необходимости после установки отрегулируйте схождение колес в сервисе.

"Шипы" или "липучка"?

Выбор зимних покрышек во многом зависит от того, как вы планируете эксплуатировать автомобиль в течение зимнего периода и в каких климатических условиях вы живете.

Если зимой вы планируете поездки в том числе по бездорожью, а за окном вашего дома - суровый холод, лучше сделать выбор в пользу шипованной резины - она лучше справляется с обледенелыми дорогами.

А для поездок внутри большого города, где проводится регулярная обработка дорожного покрытия, уборка от снега и установлен высокий скоростной режим лучше рассмотреть фрикционные шины, так называемую "липучку" - на ровных и сухих дорогах при температуре ниже 15℃ (но выше 0-3℃) они демонстрируют лучшее сцепление с дорогой. К тому же, на рыхлом снегу фрикционная резина показывает себя лучше, чем шипованная. Использование "шипов" в городе увеличивает риск ДТП, поскольку данный тип резины значительно удлиняет тормозной путь на асфальте.

Учимся на чужом опыте

На этапе выбора производителя и интересующей модели стоит ознакомиться с отзывами о ней других автолюбителей - пользователи в сети часто делятся опытом использования тех или иных шин на конкретной модели.

Лучше всего рассматривать покупку резины от известного бренда, имеющего представительство в нашей стране - тогда в случае повреждения одной покрышки вы гарантированно сможете ее заменить.

Выбираем рисунок протектора

Еще один важный фактор при выборе зимней резины, с которым нужно определиться - тип рисунка протектора. От него зависят и ходовые характеристики, и то, насколько резина будет защищена от повреждений в определенных условиях эксплуатации, и эффективность отвода воды из-под шины (что влияет на сцепление с дорогой на мокрой поверхности).

Симметричный ненаправленный рисунок - универсальный вариант. Авто на резине с таким рисунком комфортно в управлении и имеет хорошее сцепление с грунтовыми покрытиями. Кроме того, резина с данным типом рисунка протектора лучше всех самоочищается от грязи и влаги и отводит воду, так что это отличный вариант для зимних поездок по сельской местности.

Направленный симметричный рисунок - бюджетный и универсальный для любого покрытия, обладающий хорошей управляемостью на высоких скоростях. Такой рисунок достаточно эффективно отводит воду, грязь и снег, обеспечивает уверенную езду по городской трассе.

Однако шины с таким рисунком наиболее подвержены быстрому износу, а на некоторых моделях авто могут сильно шуметь во время движения. Ненаправленный ассиметричный рисунок - самый дорогостоящий и инновационный вариант рисунка протектора, который гарантирует отличное сцепление с дорожным покрытием, хорошую управляемость и качественную поперечную устойчивость автомобиля.

Такая резина способна выдерживать высокие нагрузки, что делает ее подходящей для мощных автомобилей премиального (Mercedes-Benz, Porsche и др.) и люксового (Lamborghini, Maserati и т. п.) сегментов.

Подбираем обувь по размеру

Далее важно определиться с ключевыми параметрами шин. Они индивидуальны для каждого авто - информацию об оптимальной ширине резины, высоте профиля и посадочном диаметре можно найти в руководстве по эксплуатации, на официальном сайте автопроизводителя или же посмотрев на боковой части уже установленных на авто шин.

Разобраться в указанном коде несложно: например, маркировка 255/30 R20 означает, что ширина покрышки составляет 255 мм, процентное соотношение высоты покрышки к ее ширине - 30%, а внутренний диаметр шины - 20 дюймов.

Помимо основных параметров, маркировка шин также включает в себя индекс скорости и нагрузки - максимально допустимые значения для этого типа резины (знание данного показателя особенно важно для владельцев премиальных спортивных автомобилей). Некоторые автолюбители предпочитают устанавливать шины, которые не соответствуют рекомендованным параметрам, чтобы повлиять на комфорт, управляемость или внешний вид автомобиля. Эксперты рекомендуют делать это только после консультации с техническим специалистом.

А стоит ли экономия того?

Выбирая зимнюю резину, стоит исходить из оптимального соотношения цены к качеству. Для автомобилей высокого ценового сегмента не следует ориентироваться на самый низ рынка и экономить на резине - такой подход может привести к ухудшению скоростных характеристик, быстрому износу подвески или увеличению расхода топлива.

Для автомобилей среднего и низкого ценовых сегментов можно выбирать любые по стоимости шины - обычно ценовая категория авто соотносится с ценовой категорией приобретаемых для него шин. Однако стоит помнить, что самые дешевые варианты могут хуже справляться с торможением и осложнять передвижение по снегу и льду. Некоторые автолюбители в целях экономии предпочитают приобретать зимние шины на вторичном рынке.

Приобретая и новую, и подержанную зимнюю резину следует убедиться, что ее возраст не превышает года-полутора, иначе высок риск получить шины с неудовлетворительными эксплуатационными свойствами. Эксперты рекомендуют делать выбор в пользу новых шин - только так можно быть уверенным в их качестве, ведь оно напрямую влияет на безопасность управления авто в зимнее время года.