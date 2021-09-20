ЕС ждет разъяснений от США по оборонному контракту Франции

Руководство Европейского Союза ждет от Вашингтона разъяснений по поводу разрыва франко-австралийского оборонного контракта после создания оборонного партнерства Вашингтона, Канберры и Лондона (AUKUS). Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. Поведение США в этой ситуации он охарактеризовал как "недостаток лояльности".

"Этот шаг демонстрирует недостаток лояльности со стороны США, - передает ТАСС слова Мишеля. - Евросоюз настаивает на получении разъяснений со стороны Вашингтона, чтобы понять их глубинные намерения".

Напомним, что 15 сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности. В этот же день Канберра объявила о своих планах с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок. В связи с этим Австралия объявила о разрыве крупнейшего в своей истории оборонного контракт с Францией на поставку подводных лодок на сумму в более чем 50 млрд евро.

В Париже после этого объявили об отзыве послов из США и Австралии.