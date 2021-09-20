"Газпром" отправил в Турцию рекордный объем газа

С начала года по 19 сентября "Газпром" поставил в Турцию 20,3 млрд куб. м газа. Как рассказали в компании, это на 153% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и исторически рекордный объем.

В понедельник состоялась встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и министра энергетики Турции Фатиха Донмеза. Они обсуждали сотрудничество и перспективы в газовой сфере, а также высоко оценили работу газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток".

Россия отправляет газ в Турцию по двум проводам через Черное море. "Голубой поток" работает уже почти 20 лет, его мощность составляет 16 млрд куб. м газа в год. "Турецкий поток" был запущен в 2020 году. Одна его нитка снабжает Турцию, а вторая - Южную и Юго-Восточную Европу.

Ранее в "Газпроме" сообщили, что в этом году существенно вырос экспорт - с января по август он в целом увеличился на 19,4%. За семь месяцев зарубежные потребители получили 131,3 миллиарда кубометров газа.