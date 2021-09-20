Lada Vesta осталась без самой дешевой версии с вариатором

Из линейки комплектаций Lada Vesta исчез вариант Classic Start Plus, который являлся самым доступным из версий с автоматической трансмиссией. Его стоимость была на 17-20 тысяч рублей ниже исполнения Comfort Light.

Получить Vesta с вариатором по более дешевой цене, как отмечает ресурс "Лада.Онлайн", можно было за счет отсутствия зеркал в противосолнечных козырьках, регулировки по высоте и поясничной поддержки у водительского сиденья, электростеклоподъемников задних дверей, задних датчиков парковки, четырех динамиков аудиосистемы, а также наружных зеркал и ручек дверей, окрашенных в цвет кузова.

Classic Start Plus была доступна для Lada Vesta SE (седан) и Lada Vesta SW (универсал) в версии с 1.6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией.

На данный момент для покупателей Lada Vesta предлагается девять комплектаций с двигателем 1,6 литра, механической или автоматической коробкой передач. Стоимость варьируется от 783 9 00 рублей до 1 190 900 рублей.