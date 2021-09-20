Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с трагедией в Перми

В связи с трагедией в Пермском государственном национальном исследовательском университете Александр Лукашенко направил в понедельник соболезнования президенту России Владимиру Путину, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С глубокой болью и скорбью восприняли в Беларуси весть о страшной трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете, повлекшей гибель и ранение невинных людей", - отметил президент РБ.

От имени белорусского народа и себя лично Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как уже информировала "РГ", 20 сентября студент университета открыл огонь из ружья по студентам и преподавателям в кампусе, 28 человек пострадали, шестеро погибли. Остановили преступника сотрудники ГИБДД, которые первыми прибыли на место преступления. При задержании нападавший был ранен, сейчас он находится в больнице.

Владимир Путин, говоря о трагедии в Пермском госуниверситете, заявил, что это огромная беда для всей страны. Он заверил, что будут приложены все усилия как для расследования преступления, так и для помощи пострадавшим и семьям погибших. Эту тему президент России поднял в начале встречи с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

Сейчас на месте преступления идут оперативно-следственные мероприятия. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего.