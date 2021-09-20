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20.09.2021 15:22
Рубрика: Власть

Матвиенко: Предотвратить ЧП со стрельбой власти и общество могут только вместе

Текст: Дмитрий Гончарук
Предотвратить трагедии, подобные той, которая произошла утром в пермском вузе, возможно лишь совместными усилиями властей всех уровней, общественности и спецслужб, полагает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Шесть человек стали жертвами стрельбы, которую устроил в понедельник утром один из студентов в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В Пермь из Москвы вылетели криминалисты, представители генпрокуратуры, министр образования и науки Валерий Фальков и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Фото: Константин Бахарев/РГ
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"Предотвращение подобных происшествий возможно только совместными усилиями федеральных и региональных органов государственной власти, общественности и специальных служб, путем мобилизации всех имеющихся и перспективных возможностей", - написала Матвиенко в телеграмме, направленной на имя губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Ее текст приводит пресс-служба СФ.

Общество все чаще сталкивается с агрессивным поведением молодых людей, которые не задумываются о последствиях своих жестоких действий, обрывая жизни людей, причиняя боль их семьям, признала сенатор. "Каждый раз это становится тяжелейшим испытанием и нашей общей бедой", - отметила она.

Валентина Матвиенко попросила передать искренние соболезнования родным и близким погибших. Она переживает за здоровье всех, кто получил тяжелые травмы, и пожелала им скорейшего выздоровления.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Стрельба в пермском госуниверситете

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