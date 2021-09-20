Матвиенко: Предотвратить ЧП со стрельбой власти и общество могут только вместе

Шесть человек стали жертвами стрельбы, которую устроил в понедельник утром один из студентов в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В Пермь из Москвы вылетели криминалисты, представители генпрокуратуры, министр образования и науки Валерий Фальков и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Предотвращение подобных происшествий возможно только совместными усилиями федеральных и региональных органов государственной власти, общественности и специальных служб, путем мобилизации всех имеющихся и перспективных возможностей", - написала Матвиенко в телеграмме, направленной на имя губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Ее текст приводит пресс-служба СФ.

Общество все чаще сталкивается с агрессивным поведением молодых людей, которые не задумываются о последствиях своих жестоких действий, обрывая жизни людей, причиняя боль их семьям, признала сенатор. "Каждый раз это становится тяжелейшим испытанием и нашей общей бедой", - отметила она.

Валентина Матвиенко попросила передать искренние соболезнования родным и близким погибших. Она переживает за здоровье всех, кто получил тяжелые травмы, и пожелала им скорейшего выздоровления.