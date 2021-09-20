Краснов взял под личный контроль дело о стрельбе в университете Перми

Генпрокурор Игорь Краснов поручил своему заместителю Николаю Шишкину незамедлительно выехать на место стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете для координации деятельности всех правоохранительных органов.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, по поручению Краснова Генпрокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела. В свою очередь прокурорами уже приняты меры к выяснению полного круга обстоятельств, которые предшествовали и способствовали преступлению.