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20.09.2021 12:00
Рубрика: Происшествия

Краснов взял под личный контроль дело о стрельбе в университете Перми

Текст: Иван Егоров

Генпрокурор Игорь Краснов поручил своему заместителю Николаю Шишкину незамедлительно выехать на место стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете для координации деятельности всех правоохранительных органов.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, по поручению Краснова Генпрокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела. В свою очередь прокурорами уже приняты меры к выяснению полного круга обстоятельств, которые предшествовали и способствовали преступлению.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Стрельба в Пермском госуниверситете РГ-Видео

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