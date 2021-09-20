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20.09.2021 10:56
Рубрика: Происшествия

Центральный аппарат СК расследует дело о стрельбе в Пермском университете

Текст: Наталья Козлова

Уголовное дело о стрельбе в Пермском университете будет расследовать центральный аппарат СК. Такое распоряжение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. Займется этим Главное следственное управление СК России. Там уже возбудили уголовное дело. Пока по факту ч.2 ст.105 УК РФ - убийство.

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- По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Данные о погибших и пострадавших уточняются, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Личность стрелявшего уже установлена, заявила Петренко. Он задержан, собираются характеризующие материалы о нем. Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По указанию Бастрыкина на место происшествия направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (криминалистического центра) для оказания практической помощи в расследовании.

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