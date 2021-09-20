МИД: Россия будет и дальше укреплять военный потенциал Таджикистана

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Москва и далее намерена укреплять военный потенциал Таджикистана в связи с угрозами, которые могут проистекать с афганской территории.

"Мы и дальше будем укреплять военный потенциал Таджикистана и в рамках ОДКБ, и на двусторонней основе. У нас там действует 201-я российская военная база, которая оснащена всем необходимым для парирования всех возможных угроз, которые могут проистекать с территории Афганистана", заявил журналистам дипломат.

Также он отметил, что среди стран ОДКБ "есть понимание существования общих вызовов и необходимости реагирования на них", приведя в пример недавние военные учения на территории Таджикистана, к которым присоединился и Узбекистан.

Замминистра принимает участие в конференции "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия", проходящей в Ташкенте. Мероприятие организовано Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана и международным дискуссионным клубом "Валдай".

Как заявил 20 сентября командующий войсками российского Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин на открытии военных учений ВС стран ШОС, "на фоне захвата талибами власти в Афганистане, особое беспокойство вызывает усиление позиций ИГИЛ (запрещена в РФ - прим. "РГ") и других международных террористических организаций, что влечет за собой угрозу их проникновения в приграничные районы наших стран".

Кроме того, отметил Лапин, "в Центрально-Азиатском регионе мы наблюдаем значительное обострение обстановки. Военно-политическая обстановка вокруг наших государств становится все более напряженной. Завершение военной операции США в Афганистане привело к резкому скачку террористической угрозы на нашем общем евразийском пространстве".