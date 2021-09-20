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20.09.2021 21:44
Рубрика: Легковые авто

Минпромторг предложил ввести скидки на электромобили при кредите и лизинге

Текст: Евгения Думанская
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Минпромторг подготовил проекты постановлений об изменении программ льготного автокредитования и льготного лизинга, рассказали в пресс-службе ведомства. Документы опубликованы на портале нормативно-правовых актов.

Фото: Reuters
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Предлагается расширить правила предоставления субсидий на льготное автокредитования, добавив к программе электромобили. Сейчас можно получить скидку в 10% или 25% на Дальнем Востоке при покупке автомобиля стоимостью до полутора миллионов рублей.

Как пояснил глава Минпромторга Денис Мантуров, покупатели электромобилей, если документ будет принят, смогут получить скидку в 25% от стоимости, но не более 625 тысяч рублей. При этом ограничений по стоимости электромобилей для участия в программе не будет.

"Этот шаг - логичное продолжение государственной политики, направленной на стимулирование производства и спроса на транспорт с низким углеродным следом", - сказал Мантуров.

Кроме того, предлагается расширить категории граждан, которые смогут участвовать в программе, добавив к списку работников учреждений государственной системы образования. Сейчас льготой имеют право воспользоваться россияне, приобретающие свой первый автомобиль, семьи с детьми, сотрудники государственных медучреждений и владельцы, сдающие автомобиль старше шести лет в трейд-ин, при условии, что он был в собственности больше года.

Во втором документе речь идет о расширении программы льготного лизинга. Предлагается дополнить перечень субсидируемой техники электромобилями с предоставлением скидки в 25% от стоимости, но не более 625 тысяч рублей.

Для обеих программ действуют некоторые ограничения, например, электромобили должны быть произведены в России по специальному инвестиционному контракту.