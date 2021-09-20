Миссия СНГ: Выборы в Госдуму были открытыми и конкурентными

"Открытыми и конкурентными" охарактеризовал прошедшие выборы в Госдуму России заместитель председателя Исполкома СНГ Ильхом Нематов. Он возглавлял наблюдательную миссию от стран Содружества.

Выступая в понедельник на брифинге, информирует БЕЛТА, он подчеркнул, что миссия наблюдателей от СНГ пришла к выводу, что "выборы в России "проведены в соответствии с действующим в стране избирательным законодательством, были открытыми и конкурентами, обеспечив свободное волеизъявление граждан РФ".

Такую же оценку дал прошедшему голосованию и председатель Постоянной комиссии верхней палаты белорусского парламента Сергей Рачков, который являлся координатором группы наблюдателей от Парламентского собрания на выборах 17-19 сентября. "Мы не зафиксировали недостатков и нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса и его итоги", - подчеркнул парламентарий, добавив, что наблюдатели с удовлетворением констатировали, что в РФ были созданы все условия для проведения выборов и наблюдения за ними.

Кроме того, он пояснил, что его коллеги осуществляли свои функции открыто и независимо, руководствуясь исключительно принципами политической нейтральности и невмешательства в избирательный процесс. Именно факт наблюдения за выборами, полагает парламентарий, "дает право высказать оценки ходу голосования и его результатам тому, кто наблюдение осуществлял, и лишает такого права тех, кто от наблюдения самоустранился". Он отметил, что для белорусских парламентариев выборные процессы в России представляют большой интерес, в том числе, и в контексте подготовки к планируемому референдуму по Конституции РБ.

Как ранее сообщал "СОЮЗ", в состав делегации входили члены нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич, Александр Омельянюк, Ольга Петрашова и член комиссии Совета Республики Андрей Шишкин. Все парламентарии, отметил Рачков, - опытные наблюдатели, ранее они работали в различных мониторинговых миссиях, в том числе БДИПЧ ОБСЕ. На нынешних выборах они в общей сложности посетили 85 избирательных участков.